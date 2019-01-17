ОПЕК повысила прогноз роста поставок нефти странами не-ОПЕК на 2019г на 60 тыс. б/с

ОПЕК повысила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в организацию, на 2019 год на 60 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Теперь прогнозируется, что поставка нефти из стран не-ОПЕК вырастет в 2019 году на 2,61 млн б/с - до 64,16 млн б/с. При этом основными драйверами роста станут США, Бразилия, Россия и Великобритания, а Мексика и Норвегия продемонстрируют сильнейшее среди других падение производства. Ожидается, что поставки нефти из Канады в 2019 году снизятся в годовом исчислении на 0,06 млн б/с.
В то же время был пересмотрен прогноз поставок нефти странами не-ОПЕК в 2018 году в сторону увеличения на 0,05 млн б/с. Теперь рост поставок нефти в 2018 году оценивается в 2,61 млн б/с - до 60,03 млн б/с. Основными драйверами роста в 2018 году ОПЕК называет США, Канаду, Россию и Казахстан, а Мексика и Норвегия, по оценкам картеля, продемонстрировали наибольший спад.
Согласно отчетам, ОПЕК повысила оценку роста поставок нефти из России в 2018 году на 10 тыс. б/с - до 11,35 млн б/с, в 2019 году добыча нефти в России, подсчитала ОПЕК, вырастет еще на 140 тыс. б/с - до 11,49 млн б/с. ОПЕК ожидает существенного роста добычи нефти и конденсата на таких проектах, как Уват, "Ванкорнефть", Мессояха и "Ямал СПГ".
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