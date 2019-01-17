США выполняют все условия ДСНВ, заявляют в Вашингтоне

Обвинения Москвы в адрес Вашингтона в нарушении Договора о СНВ беспочвенны, США верифицируемо выполняют все условия договора, заявила замгоссекретаря США Андреа Томпсон.
"Мы достигли контрольных показателей в рамках Договора о СНВ в феврале прошлого года, как и Россия. Мы выполняем все условия договора и делаем это верифицируемо", - сказала А.Томпсон в интервью газете "Коммерсант".
"Наши российские партнеры дезинформируют общественность, утверждая, что мы нарушаем договор. Но это их обычная линия поведения", - подчеркнула она.
В конце декабря замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью "Интерфаксу", что в Москве считают нарушением договора примененную США в рамках ДСНВ процедуру переоборудования части носителей. "Да, мы считаем это нарушением Договора, мы настаиваем на необходимости урегулировать эту проблему", - сказал С.Рябков.
По его словам, "продлению Договора должно предшествовать урегулирование проблемы одностороннего вывода из засчета части носителей, которые объявлены переоборудованными таким образом, что российская сторона не может подтвердить необратимость этого переоборудования".
Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что, если американцы не решат эту проблему, то ДСНВ продлен не будет, С.Рябков сказал: "Должны решить. Пусть вначале решат".
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