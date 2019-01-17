Около 500 нелегалов спасены в Средиземном море у берегов Испании

Сотрудники спасательных служб Испании за последние двое суток спасли 472 человека, которые на плотах и лодках пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу, сообщает Associated Press.

По данным спасателей, в четверг были спасены 17 человек, которые пытались достичь Европы на надувных плотах. Накануне в море были обнаружены еще 455 человек: 124 в Гибралтарском проливе и еще 331 восточнее Гибралтара.

В сообщении отмечается, что двое спасенных страдают от сильного переохлаждения и были доставлены на сушу на вертолете.

По данным ООН, за 2018 год в Средиземном море погибли 2262 мигранта, которые пытались перебраться в Европу. При этом за год 57 тыс. человек смогли доплыть до Испании.