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Дальнее зарубежье 17.01.2019 19:04

Около 500 нелегалов спасены в Средиземном море у берегов Испании

Сотрудники спасательных служб Испании за последние двое суток спасли 472 человека, которые на плотах и лодках пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу, сообщает Associated Press.

По данным спасателей, в четверг были спасены 17 человек, которые пытались достичь Европы на надувных плотах. Накануне в море были обнаружены еще 455 человек: 124 в Гибралтарском проливе и еще 331 восточнее Гибралтара.

В сообщении отмечается, что двое спасенных страдают от сильного переохлаждения и были доставлены на сушу на вертолете.

По данным ООН, за 2018 год в Средиземном море погибли 2262 мигранта, которые пытались перебраться в Европу. При этом за год 57 тыс. человек смогли доплыть до Испании.

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Тэги: ИСПАНИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, МИГРАНТЫ, СПАСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]