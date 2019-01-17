Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что соглашение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit является "мертвой сделкой".

"Основной политический курс ее правительства был решительно отвергнут", - приводит телеканал Sky News слова Дж.Корбина, который призвал премьер-министра к "серьезности".

Он назвал предложение Т.Мэй по проведению межпартийных переговоров по Brexit "ухищрением".

Дж.Корбин отметил, что с энтузиазмом готов присоединиться к обсуждениям, но вновь повторил свое требование в премьеру исключить вариант "жесткого" Brexit.

При этом он повторил, что "все варианты по Brexit" должны быть на столе. "Учитывая серьезность кризиса, будет неверно исключать какой-либо из вариантов", - сказал он.