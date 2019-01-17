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Дальнее зарубежье 17.01.2019 19:19

Лидер лейбористов назвал предложение Мэй по Brexit "мертвой сделкой"

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что соглашение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit является "мертвой сделкой".

"Основной политический курс ее правительства был решительно отвергнут", - приводит телеканал Sky News слова Дж.Корбина, который призвал премьер-министра к "серьезности".

Он назвал предложение Т.Мэй по проведению межпартийных переговоров по Brexit "ухищрением".

Дж.Корбин отметил, что с энтузиазмом готов присоединиться к обсуждениям, но вновь повторил свое требование в премьеру исключить вариант "жесткого" Brexit.

При этом он повторил, что "все варианты по Brexit" должны быть на столе. "Учитывая серьезность кризиса, будет неверно исключать какой-либо из вариантов", - сказал он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРБИН, МЭЙ, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]