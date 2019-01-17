Новая стратегия США в области ПРО может включать разработку спутников-перехватчиков - ТВ

В рамках нового Обзора по противоракетной обороне США, который в четверг в Пентагоне должен представить президент Дональд Трамп, может быть предусмотрено создание спутников-перехватчиков, которые с помощью противоракет могли бы сбивать в космосе баллистические ракеты, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации.

По данным телеканала, стратегия США в области ПРО будет предусматривать увеличение орбитальной группировки спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. При этом новые спутники должны быть способны обнаруживать баллистические ракеты еще до их запуска.

В то время как предыдущая американская стратегия по ПРО от 2010 года была сосредоточена исключительно на угрозе, исходящей от баллистических ракет, новый документ расширяет сферу задач, включая борьбу с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, разрабатываемыми Россией и Китаем, подчеркивает ABC News.

Документом предлагается изучить возможности использования лазеров для уничтожения баллистических ракет. По данным телеканала, одной из концепций противодействия угрозе северокорейских баллистических ракет является использование лазерного оружия, которое бы устанавливалось на высотных беспилотниках. Такое лазерное оружие дальнего действия должно быть способно уничтожать северокорейские ракеты на начальном этапе полета.

"Это действительно всесторонний взгляд на наши возможности и программы в области противоракетной обороны, - сказал высокопоставленный представитель администрации журналистам перед выпуском Обзора. - Мы хотели бы как улучшить то, чем мы располагаем, так и инвестировать в программы следующего поколения с тем, чтобы опередить и быть впереди угроз".

"Космос является ключевым в следующем этапе противоракетной обороны", - подчеркнул представитель.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты продолжают полагаться на свой ядерный арсенал для предотвращения любого потенциального ядерного удара со стороны России или Китая. Представитель администрации США подчеркнул, что американская система ПРО является исключительно оборонительными оружием и направлена на противодействие угрозам со стороны стран-изгоев.

В настоящее время на вооружении системы ПРО США стоят ракеты-перехватчики, которыми оснащены боевые корабли ВМС, и ракеты-перехватчики дальнего радиуса действия наземного базирования, размещенные в штатах Аляска и Калифорния. В частности, на авиабазах в Форт-Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния) размещены в общей сложности 44 пусковые установки противоракет, предназначенные для перехвата северокорейских ракет в случае их запуска по целям в США, отмечает телеканал. Число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц к 2023 году.