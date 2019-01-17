Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 17.01.2019 19:26

Новая стратегия США в области ПРО может включать разработку спутников-перехватчиков - ТВ

В рамках нового Обзора по противоракетной обороне США, который в четверг в Пентагоне должен представить президент Дональд Трамп, может быть предусмотрено создание спутников-перехватчиков, которые с помощью противоракет могли бы сбивать в космосе баллистические ракеты, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации.

По данным телеканала, стратегия США в области ПРО будет предусматривать увеличение орбитальной группировки спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. При этом новые спутники должны быть способны обнаруживать баллистические ракеты еще до их запуска.

В то время как предыдущая американская стратегия по ПРО от 2010 года была сосредоточена исключительно на угрозе, исходящей от баллистических ракет, новый документ расширяет сферу задач, включая борьбу с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, разрабатываемыми Россией и Китаем, подчеркивает ABC News.

Документом предлагается изучить возможности использования лазеров для уничтожения баллистических ракет. По данным телеканала, одной из концепций противодействия угрозе северокорейских баллистических ракет является использование лазерного оружия, которое бы устанавливалось на высотных беспилотниках. Такое лазерное оружие дальнего действия должно быть способно уничтожать северокорейские ракеты на начальном этапе полета.

"Это действительно всесторонний взгляд на наши возможности и программы в области противоракетной обороны, - сказал высокопоставленный представитель администрации журналистам перед выпуском Обзора. - Мы хотели бы как улучшить то, чем мы располагаем, так и инвестировать в программы следующего поколения с тем, чтобы опередить и быть впереди угроз".

"Космос является ключевым в следующем этапе противоракетной обороны", - подчеркнул представитель.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты продолжают полагаться на свой ядерный арсенал для предотвращения любого потенциального ядерного удара со стороны России или Китая. Представитель администрации США подчеркнул, что американская система ПРО является исключительно оборонительными оружием и направлена на противодействие угрозам со стороны стран-изгоев.

В настоящее время на вооружении системы ПРО США стоят ракеты-перехватчики, которыми оснащены боевые корабли ВМС, и ракеты-перехватчики дальнего радиуса действия наземного базирования, размещенные в штатах Аляска и Калифорния. В частности, на авиабазах в Форт-Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния) размещены в общей сложности 44 пусковые установки противоракет, предназначенные для перехвата северокорейских ракет в случае их запуска по целям в США, отмечает телеканал. Число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц к 2023 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРО, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


Пентагон разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая Лавров: привлекли внимание японской стороны к озабоченностям РФ в связи с развертыванием ПРО США Путин: выход США из договора по ПРО - попытка разрушить стратегический паритет, нужно найти новые формы взаимодействия Силы ПРО США успешно перехватили над Тихим океаном аналог северокорейской ракеты В Сеуле отвергают требование Трампа оплатить развертывание ПРО THAAD на южнокорейской территории Пан Ги Мун поддерживает размещение в Южной Корее американской системы ПРО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]