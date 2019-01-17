В Дамаске будут добиваться ликвидации американской базы Эт-Танф

Военные объекты вроде американской базы Эт-Танф не должны оставаться на территории Сирии, заявил заместитель генерального секретаря правящей сирийской парти "Баас" Хиляль Аль-Хиляль.
"Сирия имеет естественное право защищать каждый клочок своей земли от иностранной оккупации. Мы считаем, что любая военная база, созданная на сирийской земле, без согласия президента Сирии, является примером оккупации и захвата. Мы безусловно, будем бороться с существованием таких баз на своей территории", - сказал Х.аль-Хиляль в четверг журналистам, отвечая на вопрос о том, каким он видит развитие событий вокруг базы Эт-Танф.
Он добавил, что "речь не только о таких базах, но и об отдельных лицах, которые ведут такую деятельность, о вооруженных формированиях и о целых государствах".
"То, что я сказал про Эт-Танф, в полной мере относится и к Идлибу, эту территорию сейчас контролируют подобные силы и, в частности Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ - ИФ), и они поддерживаются различными иностранными силами", - добавил Х.аль -Хиляль.
Ранее сообщалось, что в настоящее время войска США находятся на 12 базах и двух аванпостах в Сирии. Большинство из них - на севере страны. Как правило, эти объекты используются для тренировки не поддерживающих Дамаск ополченцев, в основном - курдов.
Так, согласно открытым данным, четыре подобных объекта расположены в провинции Хасака, шесть в провинции Алеппо, один - в Дейр-эз-Зоре, два - в Ракке. Также в провинции Хомс близ границы с Ираком расположена база Эт-Танф. Она считается стратегически важной.
Генсек ООН приветствует договоренности Баку и Еревана по Карабаху
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
АП Азербайджана подготовит предложения по улучшению управления правоохранительными органами и структурами в сфере обороны
Производители спиртных напитков и пищевой продукции могут столкнуться с налоговыми санкциями - Минналогов
"Нафтогаз" оценивает в $32 млрд ущерб Украины от газовых контрактов 2009г
ОПЕК ожидает роста нефтедобычи в Азербайджане во II полугодии до 0,81 млн б/с
Средние шестидневные учебные заведения Азербайджана в субботу будут работать в нормальном режиме – Минобразования
В вузе МЧС Беларуси обучаются свыше 180 граждан Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 3 млн манатов для оказания финансовой помощи телерадиокомпаниям в Азербайджане
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Nar представил новый официальный магазин в столице
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»