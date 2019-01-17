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Дальнее зарубежье 17.01.2019 19:45

В Дамаске будут добиваться ликвидации американской базы Эт-Танф

Военные объекты вроде американской базы Эт-Танф не должны оставаться на территории Сирии, заявил заместитель генерального секретаря правящей сирийской парти "Баас" Хиляль Аль-Хиляль.

"Сирия имеет естественное право защищать каждый клочок своей земли от иностранной оккупации. Мы считаем, что любая военная база, созданная на сирийской земле, без согласия президента Сирии, является примером оккупации и захвата. Мы безусловно, будем бороться с существованием таких баз на своей территории", - сказал Х.аль-Хиляль в четверг журналистам, отвечая на вопрос о том, каким он видит развитие событий вокруг базы Эт-Танф.

Он добавил, что "речь не только о таких базах, но и об отдельных лицах, которые ведут такую деятельность, о вооруженных формированиях и о целых государствах".

"То, что я сказал про Эт-Танф, в полной мере относится и к Идлибу, эту территорию сейчас контролируют подобные силы и, в частности Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ - ИФ), и они поддерживаются различными иностранными силами", - добавил Х.аль -Хиляль.

Ранее сообщалось, что в настоящее время войска США находятся на 12 базах и двух аванпостах в Сирии. Большинство из них - на севере страны. Как правило, эти объекты используются для тренировки не поддерживающих Дамаск ополченцев, в основном - курдов.

Так, согласно открытым данным, четыре подобных объекта расположены в провинции Хасака, шесть в провинции Алеппо, один - в Дейр-эз-Зоре, два - в Ракке. Также в провинции Хомс близ границы с Ираком расположена база Эт-Танф. Она считается стратегически важной.

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Тэги: СИРИЯ, США, БАЗА, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]