Руководство ЕС проведет в Брюсселе переговоры с президентом Грузии - представитель Евросоюза

Представители руководства Евросоюза встретятся с президентом Грузии Саломе Зурабишвили на следующей неделе в Брюсселе, сообщил в четверг журналистам посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.

По его информации, запланированы встречи С.Зурабишвили с главами Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.

К.Харцель отметил, что также состоится встреча С.Зурабишвили с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Ранее в администрации президента Грузии сообщили журналистам, что визит С.Зурабишвили в Брюссель запланирован на 21-23 января.

Это будет первый зарубежный визит С.Зурабишвили в качестве президента Грузии.

С.Зурабишвили заявляла журналистам, что в Брюсселе также планирует встретиться с представителями НАТО.