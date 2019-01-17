Руководство ЕС проведет в Брюсселе переговоры с президентом Грузии - представитель Евросоюза

Представители руководства Евросоюза встретятся с президентом Грузии Саломе Зурабишвили на следующей неделе в Брюсселе, сообщил в четверг журналистам посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.
По его информации, запланированы встречи С.Зурабишвили с главами Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.
К.Харцель отметил, что также состоится встреча С.Зурабишвили с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Ранее в администрации президента Грузии сообщили журналистам, что визит С.Зурабишвили в Брюссель запланирован на 21-23 января.
Это будет первый зарубежный визит С.Зурабишвили в качестве президента Грузии.
С.Зурабишвили заявляла журналистам, что в Брюсселе также планирует встретиться с представителями НАТО.
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