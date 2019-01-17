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Регион 17.01.2019 20:03

Руководство ЕС проведет в Брюсселе переговоры с президентом Грузии - представитель Евросоюза

Представители руководства Евросоюза встретятся с президентом Грузии Саломе Зурабишвили на следующей неделе в Брюсселе, сообщил в четверг журналистам посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.

По его информации, запланированы встречи С.Зурабишвили с главами Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.

К.Харцель отметил, что также состоится встреча С.Зурабишвили с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Ранее в администрации президента Грузии сообщили журналистам, что визит С.Зурабишвили в Брюссель запланирован на 21-23 января.

Это будет первый зарубежный визит С.Зурабишвили в качестве президента Грузии.

С.Зурабишвили заявляла журналистам, что в Брюсселе также планирует встретиться с представителями НАТО.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]