В Иордании стороны йеменского конфликта обсуждают обмен пленными

Представители правительства Йемена и повстанцев-хуситов, встретившиеся в столице Иордании Аммане, обсуждают обмен пленными, передает агентство Associated Press.

Переговоры начались 16 января. Договоренность об обмене пленными была достигнута в декабре прошлого года на консультациях сторон в Швеции.

В переговорах в Аммане также принимает участие Международный комитет Красного Креста.

В офисе спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса ранее заявили, что переговоры в Аммане носят "технический" характер.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.

В конце прошлого года в Швеции прошли переговоры по урегулированию ситуации в Йемене. Позднее мятежники в рамках договоренностей между сторонами конфликта в конце декабря вернули контроль над портом Ходейда на Красном море правительству страны.