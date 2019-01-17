В Иордании стороны йеменского конфликта обсуждают обмен пленными

Представители правительства Йемена и повстанцев-хуситов, встретившиеся в столице Иордании Аммане, обсуждают обмен пленными, передает агентство Associated Press.
Переговоры начались 16 января. Договоренность об обмене пленными была достигнута в декабре прошлого года на консультациях сторон в Швеции.
В переговорах в Аммане также принимает участие Международный комитет Красного Креста.
В офисе спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса ранее заявили, что переговоры в Аммане носят "технический" характер.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.
В конце прошлого года в Швеции прошли переговоры по урегулированию ситуации в Йемене. Позднее мятежники в рамках договоренностей между сторонами конфликта в конце декабря вернули контроль над портом Ходейда на Красном море правительству страны.
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