SOCAR увеличила в 2018г добычу нефти на 1,5%, газа – на 7,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2018 году добыла 7,54 млн тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

«В 2018 году Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 7 млн 540 тыс. тонн

нефти против показателя 2017 года на уровне 7 млн 427,1 тыс. тонн. Таким образом, рост объемов нефтедобычи за 2018 год составил на 1,5%», - сообщили в ведомстве.

Из общего объема добычи на переработку было направлено 6 млн 95 тыс. тонн нефти.

Добыча газа по SOCAR в 2018 году составила 6 млрд 547 млн кубометров (рост на 7,5%).

Н.Аббасова