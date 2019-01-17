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ТЭК 17.01.2019 16:58

SOCAR увеличила в 2018г добычу нефти на 1,5%, газа – на 7,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2018 году добыла 7,54 млн тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

«В 2018 году Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 7 млн 540 тыс. тонн

нефти против показателя 2017 года на уровне 7 млн 427,1 тыс. тонн. Таким образом, рост объемов нефтедобычи за 2018 год составил на 1,5%», - сообщили в ведомстве.

Из общего объема добычи на переработку было направлено 6 млн 95 тыс. тонн нефти.

Добыча газа по SOCAR в 2018 году составила 6 млрд 547 млн кубометров (рост на 7,5%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]