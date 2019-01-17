SOCAR увеличила в 2018г добычу нефти на 1,5%, газа – на 7,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2018 году добыла 7,54 млн тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.
«В 2018 году Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 7 млн 540 тыс. тонн
нефти против показателя 2017 года на уровне 7 млн 427,1 тыс. тонн. Таким образом, рост объемов нефтедобычи за 2018 год составил на 1,5%», - сообщили в ведомстве.
Из общего объема добычи на переработку было направлено 6 млн 95 тыс. тонн нефти.
Добыча газа по SOCAR в 2018 году составила 6 млрд 547 млн кубометров (рост на 7,5%).
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»