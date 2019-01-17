Добыча нефти на блоке АЧГ в 2018г сократилась на 0,6% - Минэнерго

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) в 2018 году добыла с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) 28 млн 722 тыс. тонн нефти, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
«В 2017 году с блока месторождений Азери, Чираг и Гюнешли было добыто 28 млн 906,4 тыс. тонн нефти. В 2018 году объем добычи составил 28 млн 722 тыс. тонн, т.е. сократился по сравнению с годом ранее на 0,6%», - отметили в Минэнерго.
Добыча попутного газа в 2018 году с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли составила 12 млрд 506 млн кубометров (рост на 1,3% - ИФ).
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.
Н.Аббасова
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