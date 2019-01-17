Совет ЕС 21 января утвердит санкции против девяти физлиц и одного юрлица за причастность к использованию химоружия

Совет ЕС по иностранным делам должен утвердить 21 января согласованное в минувшую среду постпредами стран Евросоюза предложение о введении санкций против лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия, подтвердил в четверг журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
"Первый раз будет открыт список лиц, подверженных санкциям в связи с нарушениями в области химического оружия, и в него будет включено несколько человек", - сказал собеседник СМИ.
Он уточнил, что в него войдут девять физических лиц и одно юридическое лицо.
Чиновник ЕС отказался вдаваться в детали и называть подсанкционных лиц.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что в их число войдут Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные Великобританией участниками "инцидента Солсбери", в ходе которого была совершена попытка отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Возможность принятия в понедельник, 21 января такого решения подтвердил в среду "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.
"На этапе рассмотрения таких вопросов в Coreper (Комитете постоянных представителей стран ЕС - ИФ), мы не даем никакой информации. Это процедурный этап. Тем более я не буду сообщать вам цифры или имена. Все, что могу сказать, вы могли видеть пункт Council Decision and Implementing Regulation Chemical Weapons restrictive measures в повестке Coreper. Теперь этот вопрос может быть рассмотрен Советом ЕС по иностранным делам 21 января, и тогда выйдет официальное коммюнике. Предлагаю вам его дождаться. А далее - обычная процедура: публикация в "Официальном журнале" ЕС", - заявил собеседник агентства.
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.
Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, сотрудниками ГРУ. А.Петров и Р.Боширов, дав интервью RТ, эти обвинения отвергли. СМИ позднее сообщили, что, по их данным, под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
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