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ТЭК 17.01.2019 17:40

BP-Azerbaijan в 2018г увеличила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 12%

Компания BP-Azerbaijan в 2018 году добыла с месторождения Шах-Дениз 11 млрд 369 млн кубометров газа, что на 11,8% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

"В 2018 году добыча на Шах-Дениз составила 11 млрд 369 млн кубометров газа (рост на 11,8% - ИФ). Также в отчетном году с месторождения Шах-Дениз было добыто 2 млн 54 тыс. тонн конденсата (рост на 7,8% - ИФ).

По данным Минэнерго, по состоянию на 1 декабря 2018 года в рамках проекта создания «Южного газового коридора» (ЮГК), работы по добыче первого газа в рамках «Стадии-2» разработки месторождения Шах-Дениз выполнены на 100%, работы для полномасштабной разработки месторождения – на 92,3%, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали – на 99,8%, строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) – на 98,8%, строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) - на 82,4%.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" равна в $23,9 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд - в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начались 30 июня 2018 года по TANAP, поставки газа в Европу по TAP начнутся в 2020 году.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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