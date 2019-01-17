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Социум 17.01.2019 18:18

Президент Алиев распорядился выделить 3 млн манатов для оказания финансовой помощи телерадиокомпаниям в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из госбюджета 3 млн манатов для оказания разовой финансовой помощи общереспубликанским телерадиокомпаниям.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства будут выделены Национальному Совету по телевидению и радио из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Выделяемые бюджетные средства будут направлены на усиление материально-технической базы частных телерадиокомпаний, на активное их участие в пропаганде культурного наследия Азербайджана внутри страны и за рубежом, а также на дополнительную помощь для перехода на вещание посредством спутника Azerspace-1, а также на др. цели.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТЕЛЕКАНАЛЫ, ФИНПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]