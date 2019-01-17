Решение карабахского конфликта откроет возможности для экономического роста Армении – Мамедъяров

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта откроет возможности для экономического роста Армении, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Продвижение в урегулировании конфликта, создав условия для мира, безопасности и стабильности во всем регионе, в первую очередь, откроет возможности экономического роста в самой Армении», - заявил Э.Мамедъяров в интервью «Интерфаксу».

Министр подчеркнул, что официальный Баку в соответствии со своими международными обязательствами готов обеспечить безопасность граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе, как делает это в отношении своих граждан-представителей прочих этнических групп, а также предоставить им право самоуправления на высоком уровне в рамках международно-признанных границ Азербайджана.

«Позиция нашей страны относительно урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта была неоднократно озвучена на самом высоком уровне. Конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах его международно-признанных границ», - отметил министр.

По мнению главы МИД, события, происходящие в Армении, а также беседы между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как и встречи глав МИД двух стран «дают основания на определенный оптимизм с точки зрения продвижения переговорного процесса».

«Формат переговоров остается неизменным», - добавил Э.Мамедъяров.

Ф.Исазаде