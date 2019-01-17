Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.935 RUR   0.0256 GBR   2.1877 TRY   0.3174

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.31 0.20 Brent 61.32 0.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 20 Янв

Карабахский конфликт 17.01.2019 18:24

Решение карабахского конфликта откроет возможности для экономического роста Армении – Мамедъяров

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта откроет возможности для экономического роста Армении, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Продвижение в урегулировании конфликта, создав условия для мира, безопасности и стабильности во всем регионе, в первую очередь, откроет возможности экономического роста в самой Армении», - заявил Э.Мамедъяров в интервью «Интерфаксу».

Министр подчеркнул, что официальный Баку в соответствии со своими международными обязательствами готов обеспечить безопасность граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе, как делает это в отношении своих граждан-представителей прочих этнических групп, а также предоставить им право самоуправления на высоком уровне в рамках международно-признанных границ Азербайджана.

«Позиция нашей страны относительно урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта была неоднократно озвучена на самом высоком уровне. Конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах его международно-признанных границ», - отметил министр.

По мнению главы МИД, события, происходящие в Армении, а также беседы между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как и встречи глав МИД двух стран «дают основания на определенный оптимизм с точки зрения продвижения переговорного процесса».

«Формат переговоров остается неизменным», - добавил Э.Мамедъяров.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру – посредники по Карабаху Баку и Ереван достигли взаимопонимания по Карабаху в ходе встречи в Милане – Мамедъяров Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана В Баку рассчитывают на прогресс в 2019 году в карабахском урегулировании – Мамедъяров Для карабахского урегулирования сегодня имеется благоприятная ситуация – президент Азербайджана До стабилизации ситуации в Армении переговоры по Карабаху вряд ли активизируются - Лавров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]