Россия и Саудовская Аравия проводят очередные консультации о состоянии рынка нефти

Россия и Саудовская Аравия в понедельник провели очередные консультации о состоянии рынка нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам А.Новака, в понедельник он провел телефонные переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

На текущий момент в Саудовской Аравии находится российская делегация во главе с заместителем министра Павлом Сорокиным. Обсуждается, в том числе, двустороннее сотрудничество двух стран.

Кроме того, А.Новак и Х. аль-Фалих планируют встретиться в Давосе 22-23 января в рамках Всемирного экономического форума.