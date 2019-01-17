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ТЭК 17.01.2019 20:47

Россия и Саудовская Аравия проводят очередные консультации о состоянии рынка нефти

Россия и Саудовская Аравия в понедельник провели очередные консультации о состоянии рынка нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам А.Новака, в понедельник он провел телефонные переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

На текущий момент в Саудовской Аравии находится российская делегация во главе с заместителем министра Павлом Сорокиным. Обсуждается, в том числе, двустороннее сотрудничество двух стран.

Кроме того, А.Новак и Х. аль-Фалих планируют встретиться в Давосе 22-23 января в рамках Всемирного экономического форума.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]