Развитие отношений с регионами РФ является одним из приоритетов для Азербайджана – глава МИД

Взаимодействие на межрегиональном уровне являются одним из приоритетов азербайджано-российских отношений, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Двусторонние связи между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, и развитие взаимодействия на межрегиональном уровне составляет один из приоритетов наших отношений», - сказал Э.Мамедъяров в интервью Интерфаксу.
В этой связи, по словам азербайджанского министра, использованию отработанных и успешно действующих форматов сотрудничества с Санкт-Петербургом в торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах уделяется особое внимание.
«Весьма примечательно, что в 2020 году Азербайджан в статусе "страны – почетного гостя" будет принимать участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, являющемся одним из наиболее представительных мероприятий в мировой культурной жизни», - добавил министр.
Он выразил уверенность, что генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге будет и впредь вносить вклад и прилагать усилия для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной столицей России.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»