Развитие отношений с регионами РФ является одним из приоритетов для Азербайджана – глава МИД

Взаимодействие на межрегиональном уровне являются одним из приоритетов азербайджано-российских отношений, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Двусторонние связи между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, и развитие взаимодействия на межрегиональном уровне составляет один из приоритетов наших отношений», - сказал Э.Мамедъяров в интервью Интерфаксу.

В этой связи, по словам азербайджанского министра, использованию отработанных и успешно действующих форматов сотрудничества с Санкт-Петербургом в торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах уделяется особое внимание.

«Весьма примечательно, что в 2020 году Азербайджан в статусе "страны – почетного гостя" будет принимать участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, являющемся одним из наиболее представительных мероприятий в мировой культурной жизни», - добавил министр.

Он выразил уверенность, что генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге будет и впредь вносить вклад и прилагать усилия для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной столицей России.

Ф.Исазаде