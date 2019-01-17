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Внешняя политика 17.01.2019 18:30

Развитие отношений с регионами РФ является одним из приоритетов для Азербайджана – глава МИД

Взаимодействие на межрегиональном уровне являются одним из приоритетов азербайджано-российских отношений, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Двусторонние связи между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, и развитие взаимодействия на межрегиональном уровне составляет один из приоритетов наших отношений», - сказал Э.Мамедъяров в интервью Интерфаксу.

В этой связи, по словам азербайджанского министра, использованию отработанных и успешно действующих форматов сотрудничества с Санкт-Петербургом в торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах уделяется особое внимание.

«Весьма примечательно, что в 2020 году Азербайджан в статусе "страны – почетного гостя" будет принимать участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, являющемся одним из наиболее представительных мероприятий в мировой культурной жизни», - добавил министр.

Он выразил уверенность, что генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге будет и впредь вносить вклад и прилагать усилия для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной столицей России.

Ф.Исазаде

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Тэги: РФ, РЕГИОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]