РФ старается быстрее снизить добычу нефти до оговоренного с ОПЕК уровня, но есть технические ограничения

Россия старается как можно быстрее снизить добычу нефти до объемов, оговоренных по сделке ОПЕК+, однако существуют технологические ограничения, не позволяющие сделать это, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Ранее глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих сказал, что Россия сокращает добычу "медленнее, чем ему хотелось бы".
А.Новак напомнил, что в декабре на встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК просьба России о постепенном сокращении добычи нефти была услышана и поддержана.
"Когда мы обсуждали этот вопрос в декабре перед подписанием соглашения, мы изначально говорили о том, что достижение этих показателей займет определенное время. И мы говорили об этом, у нас особые условия, в зимний период у нас низкие температуры, у нас особые климатические и геологические условия добычи. Поэтому у нас в принципе невозможно резко обеспечить снижение добычи. Так было и в 2017 году, когда происходило снижение, оно происходило постепенно, плавно. Мы вышли в прошлый раз на эти показатели в течение трёх-четырех месяцев", - сказал он.
"Естественно, мы будем стараться делать снижение быстрее, но опять же, у нас есть технологические ограничения, и мы будем достигать показателей, о которых договорились. Наши компании поддерживают те договоренности, которые были достигнуты, и Россия привержена этим договорённостям", - отметил министр.
"Россия, в принципе, не может резко снизить добычу нефти, но мы будем стараться делать это быстрее", - сказал он.
Согласно договоренностям со странами ОПЕК и не-ОПЕК, Россия в первом полугодии 2019 года должна постепенно сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. При этом в январе добыча, по плану, должна быть сокращена на 50 тыс. б/с.
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