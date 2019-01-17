Президент Алиев ликвидировал ряд структур при Минфине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об оптимизации структуры ряда госорганов и дополнительным мерам по совершенствованию управления.
Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, ликвидируется Агентство по управлению государственным долгом при министерстве финансов. Полномочия агентства переданы аппарату министерства.
Кроме этого, указом также ликвидированы Государственная служба контроля над драгоценными камнями и драгоценными металлами Минфина и Научно-исследовательский центр по проблемам молодежи при Минмолодежи и спорта.
Согласно указу, на базе Агентства по госказначейству при Минфине создается новая одноименная структура. В связи с этим кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту проект положения агентства, а также штатное расписание.
Помимо этого, кабинету министров поручено в течение одного месяца ликвидировать Управление по аккредитации и нострификации при Минобразования и передать эти функции в полномочия Аппарата Минобразования.
Кроме этого, в течение месяца кабмину поручено обеспечить объединение в одну структуру Института профессионального развития работников образования, Института образования, Рабочего центра талантливых детей и Республиканской научно-педагогической библиотеки. В аналогичные сроки должна быть осуществлено объединение Республиканского центра физической культуры и Республиканского спортивного центра «Тяхсил».
Ф.Исазаде
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