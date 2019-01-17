Большинство американцев не хотят голосовать за Трампа на президентских выборах 2020 года - опрос

Больше половины зарегистрированных избирателей в США не готовы поддержать президента США Дональда Трампа на следующих президентских выборах, сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос PBS NewsHour, NPR и Marist Institute.
Так, 57% опрошенных заявили, что они точно не поддержат нынешнего президента, если он будет переизбираться в 2020 году. Среди демократов против Д.Трампа настроен 91% респондентов, среди республиканцев - 10%, а среди независимых избирателей - 62%.
Определенно хотят голосовать за Д.Трампа на следующих выборах 30% опрошенных, среди республиканцев таких 69%, среди демократов - 5%, а среди независимых избирателей - 25%.
Опрос был проведен 10-13 января, в нем приняли участие 873 зарегистрированных американских избирателя.
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