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Дальнее зарубежье 17.01.2019 21:11

Большинство американцев не хотят голосовать за Трампа на президентских выборах 2020 года - опрос

Больше половины зарегистрированных избирателей в США не готовы поддержать президента США Дональда Трампа на следующих президентских выборах, сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос PBS NewsHour, NPR и Marist Institute.

Так, 57% опрошенных заявили, что они точно не поддержат нынешнего президента, если он будет переизбираться в 2020 году. Среди демократов против Д.Трампа настроен 91% респондентов, среди республиканцев - 10%, а среди независимых избирателей - 62%.

Определенно хотят голосовать за Д.Трампа на следующих выборах 30% опрошенных, среди республиканцев таких 69%, среди демократов - 5%, а среди независимых избирателей - 25%.

Опрос был проведен 10-13 января, в нем приняли участие 873 зарегистрированных американских избирателя.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]