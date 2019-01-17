АП Азербайджана подготовит предложения по улучшению управления правоохранительными органами и структурами в сфере обороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об оптимизации структуры ряда госорганов и дополнительным мерам по совершенствованию управления.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, Администрации президента (АП) Азербайджана поручено в трехмесячный срок представить президенту предложения по более эффективной организации деятельности и усовершенствованию управления правоохранительными органами и государственных органов и структур, функционирующих в сфере обороны.

Кроме того, АП поручено в указанный срок предоставить главе государства предложения по оптимизации штата, а также расходов на содержание этих госорганов и структур, выполняющих аналогичные полномочия. Цель данных мер - оптимизация использования ресурсов.

Наряду с этим, указом предусмотрено создание рабочей группы для подготовки предложений по оптимизации управления структур, входящих в Национальную академию наук Азербайджана и другими структурами (институты, центры, образовательные предприятия), занимающихся аналогичной деятельностью. Данные предложения должны быть представлены главе государства в течении шести месяцев.

Кроме этого, Кабмину поручено в трехмесячный срок подготовить и утвердить предложения по списку должностей в центральных и местных органах исполнительной власти, государственных юрлицах публичного права и акционерных обществах с контрольным пакетом акций у государства, которые имеют право на служебные автотранспортные средства. Вне этого списка транспортные средства будут переданы на баланс Госкомитета по имущественным вопросам для последующей приватизации.

Министерству транспорта, связи и высоких технологий поручено провести инвентаризацию и экспертизу информационных систем центральных органов исполнительной власти, а также подготовить предложения по оптимизации управления и расходов в этом направлении, в том числе переводу инфосистем госорганов на функционирование посредством DATA центра Минтранса. Данные предложения должны быть представлены президенту в течении шести месяцев.

Кроме этого, Минтрансу поручено обеспечить перечисление в госбюджет дивидендов со стороны структур, находящихся в подчинении ведомства.

Ф.Исазаде