Ответственный за переговоры с США северокорейский чиновник прибыл в Вашингтон - СМИ

Зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США, прибыл в Вашингтон, сообщило агентство "Ренхап".
Чиновник прибыл в вашингтонский аэропорт Даллеса рейсом из Пекина. Его встретил специальный представитель США по КНДР Стивен Биган.
Как сообщалось, целью визита Ким Ен Чхоля являются переговоры с госсекретарем США Майком Помпео по вопросам проведения второго саммита КНДР-США. СМИ не исключали, что северокорейского визитера примет президент США Дональд Трамп, которому, по сообщениям, эмиссар из Пхеньяна доставил личное послание лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ранее поступала информация, что второй саммит может пройти в феврале, местами его проведения рассматриваются Таиланд или Вьетнам.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»