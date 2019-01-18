Число жертв взрыва в полицейской академии в Колумбии превысило 20 человек

До 21 человека увеличилось число погибших при взрыве в полицейской академии в Боготе, еще 68 пострадали, сообщает в ночь на пятницу колумбийская радиосеть "Караколь".
Она приводит сообщение министерства обороны Колумбии, где подтвердили, что произошедшее расследуется как "акт терроризма".
Среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора.
В связи с чрезвычайным происшествием в стране с пятницы объявлен трехдневный траур.
Генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес заявил, что взрыв совершил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, он управлял пикапом Nissan 1993 года, загруженным 80 кг пентолита.
После произошедшего президент Колумбии Иван Дуке, который посещал западный регион страны, принял решение незамедлительно вернуться в столицу, чтобы лично контролировать полицейскую операцию.
"Это нападение не только на молодежь, силы безопасности или полицию. Это нападение на общество", - сказал И.Дуке в кратком заявлении после осмотра места взрыва.
"Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»