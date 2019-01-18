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Дальнее зарубежье 18.01.2019 09:29

Трамп отказал в предоставлении самолета для заграничной поездки спикера Палаты представителей США Пелоси

Президент США Дональд Трамп отказал спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси в предоставлении самолета для заграничной поездки, сообщают американские СМИ.

"В свете того, что 800 тыс. великих американских рабочих не получают зарплату, я уверен, вы согласитесь, что отсрочка этого мероприятия по связям с общественностью вполне уместна", - следует из письма Д.Трампа, направленного Н.Пелоси.

"Мы перенесем эту семидневную экскурсию, когда закрытие (правительства - ИФ) закончится", - добавил он.

Как следует из письма, президент США считает, что в течение этого периода было бы лучше, если бы Н.Пелоси находилась в Вашингтоне и вела переговоры с администрацией по безопасности границы, чтобы прекратить закрытие правительства.

Таким образом, Д.Трамп заявил, что отказывает в предоставлении военного транспорта для законодателей для заграничных поездок. Тем не менее, он подчеркнул, что, если Н.Пелоси решит отправиться в поездку за свой счет, это будет ее "прерогативой".

Представитель Белого дома Сара Сандерс прокомментировала решение Д.Трампа следующим образом: "Если бы она (Н.Пелоси - ИФ) отправилась в эту поездку, она гарантировала бы, что 800 тыс. федеральных работников не получат свою вторую зарплату, потому что она не присутствовала бы здесь для обсуждения какой-либо сделки".

В свою очередь, представитель Н.Пелоси Дрю Хамилл заявил, что поездка, о которой ранее не было объявлено, включала бы встречи с высшим командованием НАТО в Брюсселе, "чтобы подтвердить железную приверженность Соединенных Штатов" Североатлантическому альянсу, а также визит к войскам в Афганистане.

"Цель поездки состояла в том, чтобы выразить признательность и благодарность нашим мужчинам и женщинам в форме за их службу и самоотверженность, а также получить критические брифинги по национальной безопасности и разведке от тех, кто находится на линии фронта", - заявил Д.Хамилл.

При этом он добавил, что в планах Н.Пелоси посещение Египта, о котором написал Д.Трамп, не значилось.

Д.Хамилл также отметил, что Д.Трамп и группа республиканских законодателей совершили отдельные, необъявленные визиты в Ирак во время закрытия правительства.

Спикер палаты представителей США Н.Пелоси в среду призвала президента США Д.Трампа отложить обращение к Конгрессу, запланированное на 29 января, из-за приостановки работы части госучреждений.

Практически 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время "шатдауна".

Президент США ежегодно выступает с обращением к Конгрессу под названием "О положении страны", в котором описывает свое видение положения дел в стране, а также излагает инициативы.

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Тэги: США, ТРАМП, ПЕЛОСИ, ПОЕЗДКА, ОТМЕНА


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