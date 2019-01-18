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Дальнее зарубежье 18.01.2019 09:45

Делегация США не поедет на экономический форум в Давосе - Белый дом

Поездка делегации США на Всемирный экономический форум в Давосе отменена в связи с частичным закрытием правительства США, сообщает Белый дом.

"Из-за того, что 800 тыс. великих американских рабочих не получают зарплату и для того, чтобы его (президента - ИФ) команда могла помогать по мере необходимости, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее во вторник Белый дом заявлял о сокращении делегации, которая должна была направиться в Давос с 22 по 25 января.

Планировалось, что делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин, к нему присоединятся государственный секретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и заместитель главы администрации Крис Лидделл.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что отказывается от поездки на форум в Давос из-за ситуации с приостановкой работы некоторых госучреждений в США.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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Тэги: США, ДАВОС, ДЕЛЕГАЦИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]