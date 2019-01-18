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Дальнее зарубежье 18.01.2019 10:21

Бывший адвокат Трампа признал, что платил главе технологической компании за улучшения результатов опросов в интересах президента США

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн подтвердил, что заплатил главе небольшой технологической компании в 2015 году, чтобы подстроить данные онлайн-опросов в интересах президента США Дональда Трампа.

"Что касается статьи о фальсификации опроса в Wall Street Journal, то, что я сделал, было сделано по распоряжению и для единственной выгоды Д.Трампа. Я искренне сожалею о своей слепой верности человеку, который этого не заслуживает", - написал М.Коэн в своем Twitter.

Это сообщение стало ответом на статью в Wall Street Journal, в которой говорилось, что экс-адвокат Д.Трампа не доплатил владельцу технологической компании Джону Гогеру.

Дж. Гогер сообщил газете, что М.Коэн обещал ему $50 тыс., но, вместо этого, заплатил ему $12-13 тыс., а также дал боксерскую перчатку, принадлежавшую "бразильскому бойцу смешанных боевых искусств".

По словам главы технологической компании, М.Коэн попросил его в начале 2014 года помочь Д.Трампу набрать больше голосов в онлайн-опросе компании CNBC о бизнес-лидерах, а также в 2015 году в опросе о возможных кандидатах в президенты от республиканской партии. Однако, как отмечает издание, попытки Дж.Гогера не увенчались успехом, и Д.Трамп занял нижние позиции.

Ранее сообщалось, что экс-адвокат Д.Трампа М.Коэн будет свидетельствовать перед комитетом палаты представителей Конгресса США 7 февраля.

Федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа в организации выплаты отступных в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Д.Трампом и по его указанию.

М.Коэна в итоге приговорили к трем годам лишения свободы. Сам экс-адвокат впоследствии утверждал, что Д.Трамп знал о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание и не возражал против таких действий.

Ранее экс-адвокат Д.Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по так называемому "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

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Тэги: США, ТРАМП, КОЭН, ОПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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