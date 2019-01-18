Решение американского суда о выплате Северной Кореей свыше $500 млн родителям американского студента Вомбиера отправлено в Пхеньян

Суд США отправил Северной Корее свое решение о том, что коммунистическое государство должно заплатить $501 млн за ущерб родителям американского студента Отто Вомбиера, арестованного в КНДР, а позже скончавшегося, сообщает "Голос Америки".

В среду суд направил постановление в Министерство иностранных дел Северной Кореи через курьерскую службу DHL.

Ожидается, что документ, адресованный министру иностранных дел Ли Ен Хо, будет доставлен в Пхеньян к 30 января.

Окружной суд округа Колумбия (США) в декабре 2018 года постановил, что Северная Корея должна выплатить $501 млн семье американского студента О.Вомбиера, арестованного в КНДР, а позже скончавшегося.

"Северная Корея ответственна за пытки, захват в заложники и убийство без суда О.Вомбиера, а также моральные травмы его матери и отца, Фреда и Синди Вомбиер", - говорится в постановлении судьи Берил Хоуэлл.

Решение, принятое американским судом, по большей части символично, поскольку маловероятно, что Северная Корея выплатит хоть часть денег. При этом считается, что у КНДР мало активов в США, которые можно было бы арестовать.

22-летний американский студент О.Вомбиер скончался 19 июня 2017 года в США. Ранее он был арестован в КНДР и приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позднее, в июне 2017 года, власти КНДР решили его освободить. Студента перевозили в родной штат Огайо из КНДР в состоянии комы, и позднее он умер.