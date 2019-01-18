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Дальнее зарубежье 18.01.2019 10:45

В США рассматривают возможность отмены тарифов на китайские товары

Возможность отмены повышенных тарифов на товары китайского экспорта предложил обсудить министр финансов США Стивен Мнучин, сообщила газета The Wall Street Journal.

Этот шаг может быть предпринят для того, чтобы снизить уровень волатильности на фондовых рынках, а также попытаться добиться уступок от Китая на двухсторонних торговых переговорах, отмечает издание.

Газета пишет, что идея отмены тарифов на все или часть ввозимых китайских товаров стоимостью $250 млрд принадлежит Стивену Мнучину, однако это предложение еще не дошло до Белого дома.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что переговоры с Китаем ведет торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который занимает более жесткую, чем министр финансов, позицию по данной проблеме.

Второй раунд переговоров китайской делегации, которую возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американскими представителями запланирован на 30-31 января в Вашингтоне. Первый раунд прошел в Пекине в начале января. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что переговоры прошли "очень хорошо".

Министерство коммерции КНР по итогам первого раунда подчеркнуло, что была "заложена основа" для дальнейших дискуссий.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТАРИФЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]