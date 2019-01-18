Глава МИД Бразилии и представители США на встрече с венесуэльскими оппозиционерами
говорили о ситуации в Венесуэле после прихода в стране на второй срок президента Николаса Мадуро.
Встреча прошла в Бразилии, на ней председательствовал министр иностранных дел Бразилии Эрнешту Араужу, сообщило бразильское министерство иностранных дел.
"Также обсуждались идеи конкретных действий по восстановлению демократии в Венесуэле", - отмечается в заявлении.
10 января президент Венесуэлы Н.Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Церемония присяги прошла в здании Верховного суда, а не в парламенте, большинство депутатов которого представляют оппозицию.
Ряд стран, в том числе США и группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались признать легитимными президентские выборы в Венесуэле. Эти страны в знак протеста приняли решение не направлять на инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика.
В январе Минфин США расширил санкции против Венесуэлы, добавив в "черный" список семь ее граждан, 23 компании, а также частный самолет. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции в отношении венесуэльских чиновников.
Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Н.Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро.
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