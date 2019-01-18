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Дальнее зарубежье 18.01.2019 10:05

Представители Бразилии и США обсудили с венесуэльскими оппозиционерами пути "восстановления демократии" у них на родине

Глава МИД Бразилии и представители США на встрече с венесуэльскими оппозиционерами

говорили о ситуации в Венесуэле после прихода в стране на второй срок президента Николаса Мадуро.

Встреча прошла в Бразилии, на ней председательствовал министр иностранных дел Бразилии Эрнешту Араужу, сообщило бразильское министерство иностранных дел.

"Также обсуждались идеи конкретных действий по восстановлению демократии в Венесуэле", - отмечается в заявлении.

10 января президент Венесуэлы Н.Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Церемония присяги прошла в здании Верховного суда, а не в парламенте, большинство депутатов которого представляют оппозицию.

Ряд стран, в том числе США и группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались признать легитимными президентские выборы в Венесуэле. Эти страны в знак протеста приняли решение не направлять на инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика.

В январе Минфин США расширил санкции против Венесуэлы, добавив в "черный" список семь ее граждан, 23 компании, а также частный самолет. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции в отношении венесуэльских чиновников.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Н.Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕРЫ


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