Азербайджан увеличил в 2018г экспорт газа с месторождения Шах-Дениз на 17%

Азербайджан в 2018 году увеличил поставки газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию и Грузию на 17% - до 8 млрд 326,8 млн кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

В 2018 году в Турцию по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум было транспортировано 7 млрд 225 млн кубометров газа (рост на 14,7% - ИФ).

По данным ведомства, поставки газа в Грузию составили 1 млрд 101,8 млн кубометров (рост на 35,2%).

Как сообщалось, в 2018 году добыча газа с месторождения Шах-Дениз составила 11 млрд 369 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова