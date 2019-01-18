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Дальнее зарубежье 18.01.2019 11:14

Министр общественной безопасности КНР требует от полиции противодействовать "цветным революциям"

Главными задачами китайкой полиции являются защита существующего общественного строя, руководства со стороны КПК и противодействие пагубному иностранному вмешательству, заявил министр общественной безопасности (МОБ) КНР Чжао Кэчжи.

"Следует решительно отстаивать нашу национальную безопасность, в основе которой лежит безопасность нашего строя и системы, уверенно защищать руководство со стороны Коммунистической партии Китая и социалистический строй нашей страны", - говорится в речи министра на совещании руководителей управлений МОБ, опубликованной на сайте ведомства.

Он отметил, что полиция обязана "давать отпор всем видам проникновения и подрывной деятельности враждебных внутренних и иностранных сил", "в центре внимания должно быть противодействие цветным революциям и общественным беспорядкам".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПОЛИЦИЯ, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]