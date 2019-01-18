Главными задачами китайкой полиции являются защита существующего общественного строя, руководства со стороны КПК и противодействие пагубному иностранному вмешательству, заявил министр общественной безопасности (МОБ) КНР Чжао Кэчжи.
"Следует решительно отстаивать нашу национальную безопасность, в основе которой лежит безопасность нашего строя и системы, уверенно защищать руководство со стороны Коммунистической партии Китая и социалистический строй нашей страны", - говорится в речи министра на совещании руководителей управлений МОБ, опубликованной на сайте ведомства.
Он отметил, что полиция обязана "давать отпор всем видам проникновения и подрывной деятельности враждебных внутренних и иностранных сил", "в центре внимания должно быть противодействие цветным революциям и общественным беспорядкам".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»