Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Янв 21 Янв

Финансы 18.01.2019 10:30

Moody`s сохранило стабильный прогноз для кредитоспособности стран СНГ на 2019 год

Прогноз кредитоспособности стран Содружества независимых государств (СНГ) на 2018 год в целом стабильный, ожидания здорового роста экономики компенсируют политические риски и ужесточение доступа к ликвидности, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

"Мы ожидаем, что экономический рост в СНГ останется устойчивым, в среднем составит 3,9% по региону в 2019 году, однако есть вероятность, что ужесточение санкций в отношении России подорвет региональную торговлю и денежные переводы", - отмечает старший аналитик и автор обзора Эван Вольман.

Помимо угрозы ужесточения санкций США против России, также существуют риски, связанные с напряженными отношениями РФ и Украины и внутриполитической нестабильностью перед выборами на Украине и в Молдавии, считают в Moody`s.

Высокая зависимость от внешнего финансирования повысит риски для региона в связи с ужесточением доступа к ликвидности на мировых рынках.

Кроме того, политическая напряженность по-прежнему является постоянным источником риска для экономической стабильности и динамики реформ в регионе, отмечают аналитики Moody`s.

Агентство не ожидает ускорения темпов экономических реформ в СНГ, поскольку слабость существующих институтов снижает действенность политических решений. В некоторых государствах региона значительные обязательства по расходам будут способствовать сохранению высокой долговой нагрузки и ограничивать бюджетный потенциал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СНГ, MOODYS, ПРОГНОЗ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]