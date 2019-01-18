Moody`s сохранило стабильный прогноз для кредитоспособности стран СНГ на 2019 год

Прогноз кредитоспособности стран Содружества независимых государств (СНГ) на 2018 год в целом стабильный, ожидания здорового роста экономики компенсируют политические риски и ужесточение доступа к ликвидности, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

"Мы ожидаем, что экономический рост в СНГ останется устойчивым, в среднем составит 3,9% по региону в 2019 году, однако есть вероятность, что ужесточение санкций в отношении России подорвет региональную торговлю и денежные переводы", - отмечает старший аналитик и автор обзора Эван Вольман.

Помимо угрозы ужесточения санкций США против России, также существуют риски, связанные с напряженными отношениями РФ и Украины и внутриполитической нестабильностью перед выборами на Украине и в Молдавии, считают в Moody`s.

Высокая зависимость от внешнего финансирования повысит риски для региона в связи с ужесточением доступа к ликвидности на мировых рынках.

Кроме того, политическая напряженность по-прежнему является постоянным источником риска для экономической стабильности и динамики реформ в регионе, отмечают аналитики Moody`s.

Агентство не ожидает ускорения темпов экономических реформ в СНГ, поскольку слабость существующих институтов снижает действенность политических решений. В некоторых государствах региона значительные обязательства по расходам будут способствовать сохранению высокой долговой нагрузки и ограничивать бюджетный потенциал.