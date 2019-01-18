Россия может спасти ДРСМД, ликвидировав крылатую ракету, нарушающую положения договора - глава МИД ФРГ

Россия может сохранить договор о "Ракетах средней и меньшей дальности", если ликвидирует крылатую ракету, нарушающую положения договора, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Существующие серьезные сомнения и озабоченность обсуждались с Россией в ходе различных переговоров - до сих пор безрезультатно. Россия может спасти Договор, если ликвидирует крылатую ракету, нарушающую положения Договора. Следует отметить, что возвращение к соблюдению Договора о РСМД и его сохранение возможны и после возможного приостановления его действия. Ясно одно: мяч на стороне России",-сказал Х.Маас.

"Договор о РСМД - это один из краеугольных камней европейской архитектуры безопасности. Все мы заинтересованы в сохранении этого Договора, и я прилагаю к этому свои усилия. Переговоры о ДРСМД между США и Россией ведутся уже пять лет", - пояснил министр.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят своё участие в ДРСМ , если Россия не выполнит требование.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

Последние консультации по этой теме состоялись 15 января в Женеве. 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США на этой встрече заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729.

С.Лавров отметил, что вопросы российской стороны о том, почему США не хотят ознакомиться с предложениями РФ, с конкретными параметрами "вживую", с параметрами этой ракеты "остались неуслышанными".