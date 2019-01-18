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ТЭК 18.01.2019 10:45

SOCAR увеличила в 2018г экспорт газа в Грузию на 1%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2018 году увеличила экспорт газа в Грузию на 1,4% - до 1 млрд 399,7 млн кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«В 2017 году SOCAR экспортировала в Грузию 1 млрд 379,7 млн кубометров. В 2018 году этот показатель составил 1 млрд 399,7 млн кубометров (рост на 1,4% - ИФ-Аз)», - сообщили в министерстве.

В настоящее время основным поставщиком газа в Грузию является Азербайджан. Поставки газа компанией SOCAR осуществляются по трубопроводу Газимагомед-Газах.

Кроме того, азербайджанский газ в Грузию поставляется с месторождения Шах-Дениз по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзурум –ИФ).

В 2007 году в Грузии была создана SOCAR Georgia Gas Ltd для развития рынка природного газа (как оптового, так и розничного).

26 декабря 2008 года правительство Грузии и SOCAR подписали договор, в соответствие с которым этому азербайджанскому нефтегазовому гиганту на условиях вложения им инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей.

В октябре 2012 года SOCAR стала владельцем компании "Итера-Грузия", 100%-ной "дочки" ITERA International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]