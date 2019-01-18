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ТЭК 18.01.2019 11:16

Эвакуированные на берег с моря нефтяники во второй половине дня в пятницу вернутся к своим обязанностям - SOCAR

Сотрудники компании SOCAR (Госнефтеомпания Азербайджана, ГНКАР), эвакуированные с моря на берег из-за штормового предупреждения, вернуться к работе во второй половине пятницы, говорится в сообщении SOCAR.

Как сообщалось, SOCAR 15 января эвакуировала около 2500 нефтяников из-за штормового предупреждения на 17 января. За исключением работников, требующихся на дежурстве на случай возникновения аварии на производстве, все остальные сотрудники эвакуированы с моря на берег.

«Сейчас ситуация на морских платформах нормальная. Погодные условия постепенно нормализуются. Ранее эвакуированные на берег с моря нефтяники во второй половине дня начнут возвращаться на платформы и продолжат свою деятельность в обычном режиме», - отмечается в информации.

По данным компании, в ночь на 18 января скорость урагана на морских платформах достигла отметки 144 км/час (40 м/с), в отдельных местах высота волны превышала 10 метров.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЯНИКИ, SOCAR


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]