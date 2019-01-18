Эвакуированные на берег с моря нефтяники во второй половине дня в пятницу вернутся к своим обязанностям - SOCAR

Сотрудники компании SOCAR (Госнефтеомпания Азербайджана, ГНКАР), эвакуированные с моря на берег из-за штормового предупреждения, вернуться к работе во второй половине пятницы, говорится в сообщении SOCAR.
Как сообщалось, SOCAR 15 января эвакуировала около 2500 нефтяников из-за штормового предупреждения на 17 января. За исключением работников, требующихся на дежурстве на случай возникновения аварии на производстве, все остальные сотрудники эвакуированы с моря на берег.
«Сейчас ситуация на морских платформах нормальная. Погодные условия постепенно нормализуются. Ранее эвакуированные на берег с моря нефтяники во второй половине дня начнут возвращаться на платформы и продолжат свою деятельность в обычном режиме», - отмечается в информации.
По данным компании, в ночь на 18 января скорость урагана на морских платформах достигла отметки 144 км/час (40 м/с), в отдельных местах высота волны превышала 10 метров.
Н.Аббасова
Генсек ООН приветствует договоренности Баку и Еревана по Карабаху
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
АП Азербайджана подготовит предложения по улучшению управления правоохранительными органами и структурами в сфере обороны
Средние шестидневные учебные заведения Азербайджана в субботу будут работать в нормальном режиме – Минобразования
В вузе МЧС Беларуси обучаются свыше 180 граждан Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 3 млн манатов для оказания финансовой помощи телерадиокомпаниям в Азербайджане
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
На выборах 2020 года в США 57% избирателей не намерены голосовать за Трампа - данные опроса
Спасен один из летчиков столкнувшихся Су-34
Рыболовецкое судно подойдет к плоту летчиков Су-34 в ближайшие 20 минут - Минобороны
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Nar представил новый официальный магазин в столице
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»