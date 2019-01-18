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Бизнес и законодательство 18.01.2019 11:22

Дагестан готовит предложения по созданию с Азербайджаном СП в сфере рыболовства

Дагестан готовит ряд предложений по сотрудничеству с Азербайджаном, сообщает министерство экономики и территориального развития Дагестана.

«В связи с этим в министерстве экономики Дагестана состоялись обсуждения. Они затронули проекты создания между Азербайджаном и Дагестаном пассажирского судоходства, вопросы развития туризма, создание совместных рыболовецких предприятий, упрощения таможенных процедур», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи, глава минэкономразвития Осман Хасбулатов также сообщил, что Азербайджан заинтересован в строительстве в Дербенте национального театра на собственные средства.

В информации отмечается, что все вопросы двухсторонних отношений планируется обсудить во время встречи глав двух республик.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДАГЕСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]