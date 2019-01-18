Дагестан готовит предложения по созданию с Азербайджаном СП в сфере рыболовства

Дагестан готовит ряд предложений по сотрудничеству с Азербайджаном, сообщает министерство экономики и территориального развития Дагестана.
«В связи с этим в министерстве экономики Дагестана состоялись обсуждения. Они затронули проекты создания между Азербайджаном и Дагестаном пассажирского судоходства, вопросы развития туризма, создание совместных рыболовецких предприятий, упрощения таможенных процедур», - отмечается в сообщении.
В ходе встречи, глава минэкономразвития Осман Хасбулатов также сообщил, что Азербайджан заинтересован в строительстве в Дербенте национального театра на собственные средства.
В информации отмечается, что все вопросы двухсторонних отношений планируется обсудить во время встречи глав двух республик.
Б.Рустамбеков
Генсек ООН приветствует договоренности Баку и Еревана по Карабаху
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
АП Азербайджана подготовит предложения по улучшению управления правоохранительными органами и структурами в сфере обороны
Средние шестидневные учебные заведения Азербайджана в субботу будут работать в нормальном режиме – Минобразования
В вузе МЧС Беларуси обучаются свыше 180 граждан Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 3 млн манатов для оказания финансовой помощи телерадиокомпаниям в Азербайджане
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
На выборах 2020 года в США 57% избирателей не намерены голосовать за Трампа - данные опроса
Спасен один из летчиков столкнувшихся Су-34
Рыболовецкое судно подойдет к плоту летчиков Су-34 в ближайшие 20 минут - Минобороны
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Nar представил новый официальный магазин в столице
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»