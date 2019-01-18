Дагестан готовит предложения по созданию с Азербайджаном СП в сфере рыболовства

Дагестан готовит ряд предложений по сотрудничеству с Азербайджаном, сообщает министерство экономики и территориального развития Дагестана.

«В связи с этим в министерстве экономики Дагестана состоялись обсуждения. Они затронули проекты создания между Азербайджаном и Дагестаном пассажирского судоходства, вопросы развития туризма, создание совместных рыболовецких предприятий, упрощения таможенных процедур», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи, глава минэкономразвития Осман Хасбулатов также сообщил, что Азербайджан заинтересован в строительстве в Дербенте национального театра на собственные средства.

В информации отмечается, что все вопросы двухсторонних отношений планируется обсудить во время встречи глав двух республик.

Б.Рустамбеков