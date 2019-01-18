ОПЕК ожидает роста нефтедобычи в Азербайджане во II полугодии до 0,81 млн б/с

ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в Азербайджане во второй половине 2019 года до 0,81 млн б/с, отмечается в ежемесячном отчете картеля.

«В первой половине 2019 года добыча нефти в Азербайджане снизится до 0,79 млн б/с, а в среднем за вторую половину года ожидается ее выход на уровень 0,81 млн б/с. В результате, средний за год показатель добычи азербайджанской нефти останется неизменным – на уровне 0,8 млн б/с», - отмечает картель.

По данным ОПЕК, любое увеличение добычи нефти в Азербайджане, «скорее всего, будет связано с добычей конденсата на месторождении Шах-Дениз и на других газоконденсатные месторождениях».

Ранее Минэнерго Азербайджана сообщило, что среднесуточный объем добычи нефти в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей, что на 1,3% выше показателя 2017 года.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 23 июня 2018 года в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан сократит с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Н.Аббасова