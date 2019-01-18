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СНГ 18.01.2019 12:16

Белоруссия отменила избыточную экспертизу товаров из стран ЕАЭС

Белоруссия отменила избыточную экспертизу товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в пятницу.

"Белорусская сторона уведомила ЕЭК об отмене препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС. Дополнительные по отношению к требованиям технических регламентов процедуры оценки соответствия больше применяться не будут", - говорится в распространенном комиссией сообщении.

Ранее в Белоруссии действовала дополнительная санитарно-гигиеническая экспертиза отдельных видов товаров, импортированных в ЕАЭС из третьих стран. Таким образом, поставщики этих товаров вынуждены были повторно проводить испытания, которые уже были сделаны в рамках процедур подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов союза.

"Коллегия ЕЭК 14 ноября 2017 года приняла решение о том, что эта процедура является избыточной, и уведомила Беларусь о необходимости ее устранения. Аналогичную позицию занял Евразийский межправительственный совет 27 июля 2018 года, предложив белорусской стороне до 1 января 2019 года отменить административную процедуру", - отмечается в сообщении.

"В результате нашей совместной работы барьер устранен, дополнительные процедуры к товарам из стран ЕАЭС в Республике Беларусь больше применяться не будут", - приводятся в сообщении слова члена коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

Она также проинформировала, что в настоящее время реализуется пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, что будет способствовать ограничению обращения небезопасной продукции на внутреннем рынке союза.

По данным ЕЭК, по состоянию на 1 января 2019 года на внутреннем рынке ЕАЭС насчитывается 71 препятствие, в том числе 16 барьеров, 38 ограничений и 17 изъятий. За 2018 год было выявлено 19 и устранено 13 препятствий.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ТОВАРЫ, ЭКСПЕРТИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]