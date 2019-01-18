На выборах 2020 года в США 57% избирателей не намерены голосовать за Трампа - данные опроса

Более 50% граждан США выразили сомнения в том, что поддержат кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, свидетельствуют опубликованные в американском издании "Хилл" данные опроса, подготовленного Marist Institute.

Согласно этим данным, 57% зарегистрированных избирателей "определенно" не поддержат нынешнего американского президента. В этом показателе учтено мнение 10% республиканцев, 91% демократов и 62% независимых избирателей.

"За" кандидатуру Д.Трампа в свою очередь твердо высказались 30% избирателей.

Опрос проводился в 10-13 января, в нем приняли участие 1023 взрослых граждан США, из которых 873 - независимые избиратели. Статистическая погрешность составляет 3,8%.