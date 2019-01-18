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ТЭК 18.01.2019 12:30

"Нафтогаз" оценивает в $32 млрд ущерб Украины от газовых контрактов 2009г

Газовые контракты между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", заключенные в январе 2009 года, были крайне невыгодными для Украины и нанесли ей ущерб в $32 млрд, заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Безвозвратно потеряли $32 млрд - переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 тыс. гривен на семью", - сказал А.Коболев в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Он утверждал, что ущерб мог быть больше, однако благодаря победе украинской стороны в Стокгольмском арбитраже "удалось спасти $94,7 млрд".

Глава "Нафтогаза" также отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1000 куб. м при рыночной цене на тот момент в Германии в $360 сделала Украину заложницей политической скидки от России. А.Коболев добавил, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Белоруссией, Грузией, Арменией и Молдавией.

По словам А.Коболева, это давление привело к харьковским соглашениям 2010 года о продлении аренды базы Черноморского флота и скидке в обмен на отказ Киева от евроинтеграции в декабре 2013 года.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]