"Нафтогаз" оценивает в $32 млрд ущерб Украины от газовых контрактов 2009г

Газовые контракты между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", заключенные в январе 2009 года, были крайне невыгодными для Украины и нанесли ей ущерб в $32 млрд, заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Безвозвратно потеряли $32 млрд - переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 тыс. гривен на семью", - сказал А.Коболев в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Он утверждал, что ущерб мог быть больше, однако благодаря победе украинской стороны в Стокгольмском арбитраже "удалось спасти $94,7 млрд".

Глава "Нафтогаза" также отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1000 куб. м при рыночной цене на тот момент в Германии в $360 сделала Украину заложницей политической скидки от России. А.Коболев добавил, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Белоруссией, Грузией, Арменией и Молдавией.

По словам А.Коболева, это давление привело к харьковским соглашениям 2010 года о продлении аренды базы Черноморского флота и скидке в обмен на отказ Киева от евроинтеграции в декабре 2013 года.