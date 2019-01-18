Число пробок на автодорогах Германии обновило рекорд в 2018г

Рекорд по количеству пробок на автодорогах ФРГ был обновлен в 2018 году, свидетельствуют данные Общегерманского автомобильного клуба ADAC.

Их число выросло на 3% и достигло 745 тыс. Таким образом, каждый день на автобанах регистрировалось более 2 тыс. пробок.

Общая протяженность заторов на дорогах в прошлом году составила 1,5 млн километров, увеличившись почти на 5%. Автомобилисты провели в пробках 459 тыс. часов, что практически совпало с показателем 2017 года, сообщает Deutsche Welle.

Лидируют по количеству заторов автобаны земли Северный Рейн - Вестфалия, на которые пришлось 35% всех заторов. На втором месте находится Бавария, на третьем - Баден-Вюртемберг.

Эксперты объясняют повышение количества пробок увеличением интенсивности автомобильного движения и большим числом строек на автострадах.

ADAC - крупнейшая общественная организация автомобилистов ФРГ.