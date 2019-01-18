Число пробок на автодорогах Германии обновило рекорд в 2018г

Рекорд по количеству пробок на автодорогах ФРГ был обновлен в 2018 году, свидетельствуют данные Общегерманского автомобильного клуба ADAC.
Их число выросло на 3% и достигло 745 тыс. Таким образом, каждый день на автобанах регистрировалось более 2 тыс. пробок.
Общая протяженность заторов на дорогах в прошлом году составила 1,5 млн километров, увеличившись почти на 5%. Автомобилисты провели в пробках 459 тыс. часов, что практически совпало с показателем 2017 года, сообщает Deutsche Welle.
Лидируют по количеству заторов автобаны земли Северный Рейн - Вестфалия, на которые пришлось 35% всех заторов. На втором месте находится Бавария, на третьем - Баден-Вюртемберг.
Эксперты объясняют повышение количества пробок увеличением интенсивности автомобильного движения и большим числом строек на автострадах.
ADAC - крупнейшая общественная организация автомобилистов ФРГ.
Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией
Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда
Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу
Buta Airways с мая откроет прямой рейс Баку-Харьков
Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане
Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли»
Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»