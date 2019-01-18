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СНГ 18.01.2019 12:33

Спасен один из летчиков столкнувшихся Су-34

Спасатели подняли на борт вертолета летчика бомбардировщика Су-34, его состояние удовлетворительное, сообщили в Минорбороны РФ.

"Летчик с обнаруженного спасательного плота вертолетом Ми-8 поисково-спасательных сил Восточного военного округа поднят на борт. По докладу с места состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что спасательная операция проходит в сложных метеорологические условиях: сильный ветер и волнение моря 4 балла.

Два бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга в воздухе при выполнении учебно-тренировочного полета над акваторией Японского мора в 35 км от берега. Летчики катапультировались.

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Тэги: РОССИЯ, СУ, ЛЕТЧИК, СПАСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]