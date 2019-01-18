Спасен один из летчиков столкнувшихся Су-34

Спасатели подняли на борт вертолета летчика бомбардировщика Су-34, его состояние удовлетворительное, сообщили в Минорбороны РФ.

"Летчик с обнаруженного спасательного плота вертолетом Ми-8 поисково-спасательных сил Восточного военного округа поднят на борт. По докладу с места состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что спасательная операция проходит в сложных метеорологические условиях: сильный ветер и волнение моря 4 балла.

Два бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга в воздухе при выполнении учебно-тренировочного полета над акваторией Японского мора в 35 км от берега. Летчики катапультировались.