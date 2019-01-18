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Дальнее зарубежье 18.01.2019 14:18

Human Rights Watch заявляет об усилении давления на инакомыслящих в России в 2018г

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) представила доклад "События в России 2018 года", назвав среди проблемных точек свободу слова, блокировку мессенджера Telegram, преследование геев в Чечне, а также задержание участников оппозиционных митингов.

В докладе, в частности, отмечается, что в истекшем году "происходила эскалация преследований политической оппозиции и других критиков власти, продолжался курс на подавление инакомыслия, особенно в интернете, в частности, путем уголовного преследования по экстремистским составам".

Так, независимые журналисты, говорится в докладе, насчитали свыше 50 случаев пыток в колониях с начала 2018 года, в которых фигурировали сотрудники полиции, следователи, сотрудники ФСИН. "Уголовные дела возбуждались только по немногим отдельным эпизодам, и лишь одно дошло до суда", - резюмировали авторы доклада.

Кроме того, они напомнили о пытках в ярославской колонии, утверждая, что в этом случае "следственные органы проявили беспрецедентную оперативность и эффективность, в то время как в основном заявления заключенных о недозволенном обращении власти оставляют без должного реагирования".

По оценке HRW, в России существуют проблемы со свободой собраний в связи с "произвольным" задержанием участников протестных компаний, требованием от школ, вузов и родителей недопущения участия студентов и школьников в несанкционированных протестах.

Проблемы свободы слова в интернете, полагают авторы, связаны с "размытым" антиэкстремистским законодательством, которое ранее разрешало уголовное преследование за репосты (часть составов была декриминализована в конце года). Кроме того, авторы упомянули решение о блокировке мессенджера Telegram, что привело к перебоям в работе "миллионов сторонних IP-адресов", и многомиллионный штраф интернет-журналу The News Times.

HRW настаивает на том, что "в Чечне местные власти практиковали произвольные задержания, пытки и насильственные исчезновения". Жертвами, по мнению организации, стали предполагаемые джихадисты, нелояльные граждане и мужчины, подозреваемые в нетрадиционной сексуальной ориентации. Отдельно в докладе упоминается дело руководителя грозненского офиса правозащитного центра "Мемориал" Оюба Тетиева, арестованного по подозрению в хранении марихуаны. Его дело HRW называет сфабрикованным.

Среди других проблемных точек в докладе упоминается домашнее насилие, а также неспособность полиции регистрировать заявления о фактах домашнего насилия или реагировать на них должным образом. Реализация поправок 2017 года об отмене уголовного преследования за первые побои в семье, считают в организации, негативно сказалась на ситуации.

Часть доклада посвящена ситуации в Сирии, в которой авторы критикуют положение, при котором Москва использует право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы "блокировать усилия по обеспечению ответственности сирийского правительства", в частности, расследовать инциденты с применением химоружия. "На момент подготовки этого обзора Москва уже 12 раз использовала право вето, чтобы оградить сирийский режим от международного осуждения и давления, причем в шести случаях речь шла о применении химического оружия", - говорится в докладе.

Кроме того, HRW обвиняет российские власти в оказании политической и материальной поддержки пророссийским силам на востоке Украины и непринятии мер для "обуздания нарушений" с их стороны. Упоминается в этом разделе и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по делу о терроризме: по мнению Human Rights Watch, его дело является политическими мотивированным и надуманным.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ДОКЛАД, КРИТИКА


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