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Регион 18.01.2019 14:29

Минздрав Грузии объявил об эпидемии кори в стране

Число заболевших корью в Грузии достигло 335 человек, сообщил на брифинге в пятницу глава Минздрава республики Давид Сергеенко.

"В отличие от статистики и эпидемиологии гриппа, в данном случае этого количества (335 заболевших) уже достаточно, чтобы произошла дефиниция - это эпидемическая вспышка. Единственной и гарантированной защитой от распространения этого заболевания является вакцинация", - сказал он.

По словам министра, число случаев заболевания корью растет с каждым днем.

Глава Минздрава отметил, что наибольшему риску заболеть корью подвержены лица в возрасте 20-40 лет, то есть те, "кто должен был пройти плановую вакцинацию в 1990-е годы, но тогда по большей части это не получалось осуществить по известным причинам".

Д.Сергеенко сообщил, что число людей без иммунитета к кори в Грузии может составлять около 200 тысяч.

Министр также подчеркнул, что правительство планирует обеспечить бесплатную вакцинацию для всех граждан, соответствующее распоряжение будет озвучено в пятницу на заседании правительства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРЬ, ЭПИДЕМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]