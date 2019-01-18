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Регион 18.01.2019 13:45

В Анкаре против входа сирийских правительственных сил в Манбидж

Власти Турции считают недопустимым, чтобы сирийские правительственные силы заняли город Манбидж на севере Сирии, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

Сирийскому режиму нельзя позволить войти в Манбидж, приводит его слова турецкое издание "Йени шафак".

Он отметил, что решение США вывести войска из Сирии не должно служить интересам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с которой Анкара ассоциирует "Отряды народной обороны" сирийских курдов.

Х.Аксой упомянул недавний теракт в Манбидже, в котором в том числе погибли американские военнослужащие, и подчеркнул, что атака указывает на необходимость избавить этот регион от террористов.

Он добавил, что глава МИД Мевлют Чавушоглу направится 6 февраля в США для продолжения переговоров по этой проблематике.

По данным межарабского портала "Аль-Масдар", в районе Манбиджа находятся армия Сирии и силы сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией: сирийские военные - к западу от Манбиджа, а оппозиционеры - к северу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, МАНБИДЖ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]