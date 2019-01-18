В Анкаре против входа сирийских правительственных сил в Манбидж

Власти Турции считают недопустимым, чтобы сирийские правительственные силы заняли город Манбидж на севере Сирии, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.
Сирийскому режиму нельзя позволить войти в Манбидж, приводит его слова турецкое издание "Йени шафак".
Он отметил, что решение США вывести войска из Сирии не должно служить интересам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с которой Анкара ассоциирует "Отряды народной обороны" сирийских курдов.
Х.Аксой упомянул недавний теракт в Манбидже, в котором в том числе погибли американские военнослужащие, и подчеркнул, что атака указывает на необходимость избавить этот регион от террористов.
Он добавил, что глава МИД Мевлют Чавушоглу направится 6 февраля в США для продолжения переговоров по этой проблематике.
По данным межарабского портала "Аль-Масдар", в районе Манбиджа находятся армия Сирии и силы сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией: сирийские военные - к западу от Манбиджа, а оппозиционеры - к северу.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»