Глава МИД Белоруссии заявил о важности баланса между защитой суверенитета и выгодами от интеграции

В современных условиях турбулентности важно участие в интеграционных объединениях, однако при этом на первом месте должна стоять защита национальных интересов страны, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Недавно мы встречались с моими коллегами из европейских государств - министрами иностранных дел Австрии, Венгрии, и я интересовался их мнением на этот счет (участия в интеграционных объединениях и наряду с этим сохранения суверенитета - ИФ). И, как мне кажется, есть однозначное четкое понимание относительно того, что сегодня, в турбулентную эпоху, выжить одному государству самостоятельно невозможно. Особенно небольшим и средним государствам, особенно тем, которые не имеют мощных финансовых ресурсов, больших залежей полезных ископаемых", - сказал в пятницу В.Макей, слова которого приводит госагентство БелТА.

"Поэтому есть общее понимание, что важно участвовать в интеграционных структурах, которые бы приносили какие-то политические, экономические дивиденды государству", - добавил он.

В то же время, как подчеркнул В.Макей, есть четкое понимание, что на первом месте должны стоять национальные интересы, и ни в коем случае нельзя торговать своим суверенитетом. "Более того, оба европейских министра сказали, что сегодня даже мало кто говорит о дружественных государствах, братстве в межгосударственных отношениях. Сегодня на первом месте стоят интересы", - заметил он.

"И если мы посмотрим на поведение некоторых больших геополитических игроков, большие геополитические державы, то мы видим: для них самое главное продвижение и защита своих национальных интересов, расширение влияния в том или ином регионе", - констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Министр уточнил, что в данном случае он не имеет в виду какие-то конкретные государства. "Беларусь как небольшое, среднее по размерам европейское государство должна также думать, как нам защитить, отстоять свои интересы, не только сохранить, но и укрепить наши суверенитет и независимость, территориальную целостность", - подчеркнул глава МИД.