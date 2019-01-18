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Дальнее зарубежье 18.01.2019 15:46

Brexit не повлияет на экономическое взаимодействие РФ-ЕС - эксперт

Предстоящий выход Великобритании из ЕС не представляет собой значимого фактора, способного оказать влияние на экономические связи между Россией и Евросоюзом, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

"Что касается России, то вряд ли подобные процессы значительно повлияют на наше взаимодействие с Европой. Наши торговые связи лежат в области товаров, слабо подверженных конъюнктурным колебаниям. В основном это - сырьё, энергопоставки. А зимы у наших потребителей остаются такими же, промышленность продолжает потреблять не меньшее количество энергоресурсов. И вряд ли тут что-то изменится", - заявил М.Беляев, комментарий которого поступил в "Интерфакс" в пятницу.

"Что касается Англии, то находится она в составе ЕС или нет - разница для нас небольшая. Brexit для Москвы - индикатор того, что феномены, о которых прогнозисты только догадывались, получили подтверждение уже в практических действиях не последнего игрока на международной арене", - отмечает эксперт РИСИ.

По его оценке, официальный Лондон в условиях Brexit меняет свои внешнеэкономические приоритеты в пользу стран, входящих в Содружество наций.

"Великобритания, предположительно, уже сделала ставку на укрепление взаимодействия в рамках Содружества наций. В него входят 52 государства, население которых - более 2 млрд человек. Многие из них проживают в Индии, а эта страна - перспективный экономический локомотив", - сказал М.Беляев.

По мнению аналитика, одним из факторов, подталкивающих Лондон к разрыву с Брюсселем "становится охлаждение отношений между Европой и Америкой". "Британия, как она заявляет до сих пор, естественный союзник США, в первую очередь, в политическом плане", - сказал он.

В среду в британском парламенте прошло голосование о доверии правительству премьер-министра Терезы Мэй, которое она выстояла. Решение о голосовании было принято после того, как палата общин со значительным перевесом отвергла предложенную Т.Мэй сделку по Brexit.

В понедельник Т.Мэй должна представить новый план действий по Brexit после неудачного голосования в парламенте.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, BREXIT, ЭКСПЕРТ


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