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Макроэкономика 18.01.2019 14:19

Moody`s прогнозирует профицит СТО платежного баланса Азербайджана в 2019г около 11% ВВП

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service прогнозирует профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана в 2019 году в размере 10,7% ВВП страны.

«Мы прогнозируем профицит счета текущих операций Азербайджана в 2019 году на уровне в размере 10,7% от ВВП страны. Это лучший показатель среди стран СНГ», - отмечается в обзоре агентства по прогнозам кредитоспособности СНГ на 2019 год.

Согласно документу, профицит СТО платежного баланса России в текущем году составит 7,4% ВВП. У Казахстана данный показатель прогнозируется на уровне 0%, а по остальным странам СНГ Moody`s прогнозирует дефицит счета текущих операций.

Кроме того, по оценкам Moody`s размер внешнего долга Азербайджана (с учетом заимствований государственного и частного сектора – ИФ) в текущем году составит 46,5% ВВП. Это также один из самых низких показателей в регионе.

По прогнозируемому размеру внешнего долга Азербайджан занимает среди стран СНГ второе место, уступая только России, у которой показатель еще ниже – 28,3% ВВП. Размер долга у остальных стран-членов СНГ превышает 50% ВВП.

Как ранее сообщалось, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2018 года составил $5,1 млрд или 15% ВВП. На 2019 год правительство прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса в размере $3,9 млрд или 8,1% ВВП.

А.Мамедов

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Тэги: MOODY`S, БАЛАНС, ПРОФИЦИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]