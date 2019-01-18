Пресс-релиз

24 января в лицее «Эврика» города Баку пройдет встреча учащихся с членами общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



