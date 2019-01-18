Вьетнамский премьер заявил о готовности принять второй саммит США-КНДР

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук сообщил, что его страна готова принять второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщают в четверг западные СМИ.
"Мы не знаем окончательного решения. Тем не менее, если встреча пройдет здесь, мы сделаем все возможное, чтобы оказать содействие в проведении этой встречи", - приводят СМИ слова вьетнамского премьера.
Он отметил, что "Вьетнам тесно сотрудничает с США в развитии экономических и торговых отношений, и в других областях".
В понедельник агентство "Ренхап" сообщало, что зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США, прибыл в Вашингтон.
Ранее поступала информация, что второй саммит может пройти в феврале, местами его проведения рассматриваются Таиланд или Вьетнам.
Южнокорейские СМИ также сообщили, что перед визитом Ким Ен Чхоля Вашингтон посетил директор Национальной разведслужбы КНДР Су Хун, который встретился с главой ЦРУ Джиной Хаспел.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»