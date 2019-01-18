Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 18.01.2019 16:02

Вьетнамский премьер заявил о готовности принять второй саммит США-КНДР

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук сообщил, что его страна готова принять второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы не знаем окончательного решения. Тем не менее, если встреча пройдет здесь, мы сделаем все возможное, чтобы оказать содействие в проведении этой встречи", - приводят СМИ слова вьетнамского премьера.

Он отметил, что "Вьетнам тесно сотрудничает с США в развитии экономических и торговых отношений, и в других областях".

В понедельник агентство "Ренхап" сообщало, что зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США, прибыл в Вашингтон.

Ранее поступала информация, что второй саммит может пройти в феврале, местами его проведения рассматриваются Таиланд или Вьетнам.

Южнокорейские СМИ также сообщили, что перед визитом Ким Ен Чхоля Вашингтон посетил директор Национальной разведслужбы КНДР Су Хун, который встретился с главой ЦРУ Джиной Хаспел.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЬЕТНАМ, ПРЕМЬЕР, САММИТ, ГОТОВНОСТЬ


Похожие новости


Медведев отмечает увеличение товарооборота РФ и Вьетнама Медведев в городе Хошимин проведет встречу с деловыми кругами России и Вьетнама Высокий уровень доверия позволяет России и Вьетнаму расширять сотрудничество в разных сферах, заявил Медведев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]