Вьетнамский премьер заявил о готовности принять второй саммит США-КНДР

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук сообщил, что его страна готова принять второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы не знаем окончательного решения. Тем не менее, если встреча пройдет здесь, мы сделаем все возможное, чтобы оказать содействие в проведении этой встречи", - приводят СМИ слова вьетнамского премьера.

Он отметил, что "Вьетнам тесно сотрудничает с США в развитии экономических и торговых отношений, и в других областях".

В понедельник агентство "Ренхап" сообщало, что зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США, прибыл в Вашингтон.

Ранее поступала информация, что второй саммит может пройти в феврале, местами его проведения рассматриваются Таиланд или Вьетнам.

Южнокорейские СМИ также сообщили, что перед визитом Ким Ен Чхоля Вашингтон посетил директор Национальной разведслужбы КНДР Су Хун, который встретился с главой ЦРУ Джиной Хаспел.