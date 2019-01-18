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СНГ 18.01.2019 16:20

Президент Молдавии сообщил председателю ОБСЕ о достигнутом прогрессе в приднестровском урегулировании

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил в Кишиневе с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком приднестровское урегулирование.

"Обратил внимание действующего председателя ОБСЕ на существенный прогресс, который был зафиксирован за последние годы, в рамках программы реализации мер по укреплению доверия между берегами Днестра", - написал И.Додон в пятницу в "Фейсбуке".

По его словам, в ходе недавно состоявшейся встречи с руководством Приднестровья было также подтверждено, что не будут чиниться препятствия гражданам Молдавии, проживающим в приднестровском регионе, желающим принять участие в выборах депутатов парламента Молдавии.

"В целом же, было отмечено, что сложились благоприятные обстоятельства, которые открывают перспективы продолжения реализации программы мер по укреплению доверия и возобновлению политических консультаций по процессу приднестровского урегулирования в формате "5+2"", - заявил И.Додон.

Он подтвердил готовность выстраивать тесные отношения со словацким председательством ОБСЕ и с миссией ОБСЕ в Молдавии.

М.Лайчак находится в Молдавии с первым визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ в 2019 году. Он провел переговоры с руководством Молдавии, а во второй половине дня встретится с лидерами Приднестровья.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, СИТУАЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]