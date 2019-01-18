Президент Молдавии сообщил председателю ОБСЕ о достигнутом прогрессе в приднестровском урегулировании

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил в Кишиневе с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком приднестровское урегулирование.
"Обратил внимание действующего председателя ОБСЕ на существенный прогресс, который был зафиксирован за последние годы, в рамках программы реализации мер по укреплению доверия между берегами Днестра", - написал И.Додон в пятницу в "Фейсбуке".
По его словам, в ходе недавно состоявшейся встречи с руководством Приднестровья было также подтверждено, что не будут чиниться препятствия гражданам Молдавии, проживающим в приднестровском регионе, желающим принять участие в выборах депутатов парламента Молдавии.
"В целом же, было отмечено, что сложились благоприятные обстоятельства, которые открывают перспективы продолжения реализации программы мер по укреплению доверия и возобновлению политических консультаций по процессу приднестровского урегулирования в формате "5+2"", - заявил И.Додон.
Он подтвердил готовность выстраивать тесные отношения со словацким председательством ОБСЕ и с миссией ОБСЕ в Молдавии.
М.Лайчак находится в Молдавии с первым визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ в 2019 году. Он провел переговоры с руководством Молдавии, а во второй половине дня встретится с лидерами Приднестровья.
Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией
Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда
Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу
Buta Airways с мая откроет прямой рейс Баку-Харьков
Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане
Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли»
Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»